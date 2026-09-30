Bilecik\'te jandarma, Merkez ve Osmaneli okullarında siber güvenlik eğitimi verdi

Bilecik'te jandarma, Merkez ve Osmaneli okullarında siber güvenlik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli, Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki okullarda öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma, güvenli internet ve siber güvenlik eğitimi verdi. Jandarma mesleği de tanıtıldı; öğrencilerin risklere karşı farkındalığının artırılması amaçlandı.
Bilecik'te öğrencilere güvenlik ve siber güvenlik eğitimi verildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince, Merkez ve Osmaneli ilçelerinde sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda eğitim faaliyetleri düzenlendi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı.
Faaliyetlerle öğrencilerin güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesi ve karşılaşabilecekleri risklere yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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