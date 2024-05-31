Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Bilecik\'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda, Bozüyük ilçesinde şüpheli bir araçta 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

31.05.2024 11:22
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Bilecik'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile Bozüyük ilçesinde şüpheli şahsa ait olan araç içerisinde 2 bin adet 'Doldurulmuş Makaron' ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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