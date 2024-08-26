Bilecik'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eski Bursa Caddesinden seyir halindeki Sabri G. idaresindeki 16 UR 588 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki Serdar K. idaresindeki 16 AVT 263 motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK