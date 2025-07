Bilecik'te Kapalı Pazar'da Çanta Kaybı Şoku

Bilecik'te Kapalı Pazar Alanı'nda çantasını kaybeden kadın, zabıtanın güvenlik kameralarının çalışmadığını söylemesiyle şok yaşadı. Çantasındaki cep telefonunu dışarıdan telefonla arayan kadın, bir kişinin telefonu cevaplaması üzerine çantasını buldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü pazara alışveriş için E.T. isimli kadın, çantasının olmadığını fark etti. Alışveriş yaptığı bütün tezgahları gezen E.T. isimli kadın son çare olarak zabıtaya gitti. Zabıtaya çantasını pazarda kaybettiğini söyleyerek güvenlik kamerasına bakılmasını isteyen kadın, güvenlik kameralarının çalışmadığı cevabını alınca şoke oldu. Ardından olayı 112'ye bildiren kadın, çantasında bulunan cep telefonunu ısrarla aramasının ardından telefona bir kadın cevap verdi. Çantanın Gazipaşa Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanında olduğu cevabını aldı. Hemen polisle birlikte olay yerine giden E.T. isimli kadın cüzdan ve telefonu teslim alırken, bir miktar para ve evinin anahtarının olmadığını fark etti. E.T. isimli kadın emniyete giderek şikayetçi oldu. E.T. isimli kadın, "Emniyetteki görevli komiserinde bu durumdan muzdarip olduklarını kapalı pazardaki kameraların çalışmaması sebebi ile belediyeye defalarca bilgi verdiklerini söyledi. Eğer kapalı pazardaki kameralar çalışıyor olsaydı çantamızı çalan kişinin kim olduğunu bulabilecektik. Koskoca pazar alanı her hafta binlerce insanın geldiği bir toplu ortamda kamera çalışmaması bir aksaklıktır. Kimisinin çantası çalınıyor, kimisinin cüzdanı, kimisinin telefonu ve en önemlisi çocuklarımız kaybolabiliyor" dedi. - BİLECİK