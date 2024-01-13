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Bilecik'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Bilecik'e bağlı Abbaslık ve Kapaklı köyleri arasındaki yolda mahsur kalan iki aracı kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlar kurtarıldı ve araç sahipleri ekibe teşekkür etti.

Bilecik\'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
13.01.2024 - 15:52,
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Bilecik'te köy yolunda kara saplanan iki araç Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bilecik'e bağlı Abbaslık ve Kapaklı köyleri arasındaki yolda iki aracın mahsur kaldığı yönünde ihbar alan ekipler vakit kaybetmeden yola çıktılar. Kısa sürede araçlara ulaşan ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Araç sahipleri ise ekibe teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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