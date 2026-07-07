Bilecik'te Karavan Festivali Güvenlik Önlemleriyle Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Karavan Festivali Güvenlik Önlemleriyle Tamamlandı

Bilecik\'te Karavan Festivali Güvenlik Önlemleriyle Tamamlandı
07.07.2026 09:51
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Pazaryeri'nde 350 karavanın katıldığı festivalde jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 350 karavanın katıldığı festival jandarmanın sıkı denetimiyle tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, festival kapsamında bölgeye yaklaşık 350 karavan giriş yaparken, etkinliğe 550 ila 600 arasında vatandaş katıldı. Festival boyunca kamu düzeninin korunması, genel güvenliğin sağlanması ve trafik akışının aksamaması amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda 5 asayiş timi, 1 istihbarat unsuru, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru, 1 trafik timi, 1 Siber Suçlarla Mücadele unsuru, 1 asayiş komando unsuru, 1 Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekibi ile 1 motosikletli jandarma timi festival alanında görev yaptı.

Öte yandan, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Karavan Festivali Güvenlik Önlemleriyle Tamamlandı - Son Dakika

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