Bilecik\'te karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla öldü

Bilecik'te yolun karşı tarafına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün gece, D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolu Küplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Bilecik yönüne seyreden Arif A. idaresindeki 26 B 3112 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Kavak'a (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kavak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.