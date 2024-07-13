Bilecik'te Karton Ambalaj Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Bilecik'te Karton Ambalaj Yüklü Tır Devrildi

Bilecik'te seyir halindeki karton ambalaj yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.07.2024 11:19
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Bilecik'te seyir halindeki karton ambalaj yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük yönünde ilerleyen Ş.S.'nin kullandığı 26 PA 197 plakalı tır, Küplü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından sürücü Ş.S. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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