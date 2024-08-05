Bilecik\'te Kimliği Bulunmayan Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

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Bilecik'te kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği bulunmayan 1 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıs gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - BİLECİK