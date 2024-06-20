Bilecik'te Kırmızı Işıkta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te kırmızı ışıklarda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Sanayi istikametinde kent merkezine

seyir halinde ilerleyen E.Y. idaresindeki 34 FSY 147 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen H.A. idaresindeki 34 NE 1711 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü E.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK