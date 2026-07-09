Bilecik\'te Konaklama ve Araç Denetimleri

Bilecik'te polis ekiplerince konaklama tesisleri ile kiralık araç firmalarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında konaklama tesisleri ile kiralık araç firmaları tek tek kontrol edilirken, ekipler hassas noktalar ve kritik bölgelerde de uygulamalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler de titizlikle ve koordineli şekilde yürütüldü.

Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelindeki uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK