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Bilecik'te seyir halindeki araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı

Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, sağlık durumu iyi olan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te seyir halindeki araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
08.01.2024 - 12:37,
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç istinat duvarı çaparak durabildi, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 DH865 plaka otomobil sürücüsü Gizem Y., Şehir Mezarlığı karşısına geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki istinat duvarı çaparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te seyir halindeki araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika


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