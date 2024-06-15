Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten üniversite istikametine seyir halindeki 11 AR 987 plakalı otomobil sürücü Ümit Ö. 2. OSB mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK