Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde olan bir otomobil, 2.OSB mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

15.06.2024 10:42
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten üniversite istikametine seyir halindeki 11 AR 987 plakalı otomobil sürücü Ümit Ö. 2. OSB mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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