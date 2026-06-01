Bilecik\'te Kurban Bayramı Denetimleri

Bilecik'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere 67 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde 10 ayrı uygulama noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Toplam 220 personelin görev aldığı uygulamalarda 2 bin 727 şahıs ile 2 bin 291 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şahıs yakalanırken, hakkında yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 araç da tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 31 sürücüye toplam 67 bin 76 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK