Bilecik'te Kuyumcu Soygunu: 4 Şüpheli Tutuklandı

09.03.2026 22:05
Bilecik'te kuyumcudan 6,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te bir kuyumcudan 6,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.50 sıralarında İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önce kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 30 saniye içinde ellerindeki çuvallara ziynet eşyalarını doldurarak kaçtı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittiklerini tespit etti. Yapılan araştırmada olayda kullanılan araçların plakaları ve sürücüleri belirlendi. Şüphelilerden E.İ.A. ve Y.K.'nın kullandığı kiralık araçlar da ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda tespit edilen A.E. ve B.K. ile daha önce yakalanan 2 kişi birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderilirken, firar eden 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

