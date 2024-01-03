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Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatları yüzde 150 arttı - Son Dakika
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Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatları yüzde 150 arttı

Bilecik merkezde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin yemekhane fiyatları, geçen yıla göre yüzde 150 artarak velilerin tepkisine neden oldu. Fiyatlar önce 39,45 liraya çıkarıldı, ardından 52,25 kuruşa yükseltildi. Veliler, valilikten çözüm talep etti.

Bilecik\'te bir lisede yemekhane fiyatları yüzde 150 arttı
03.01.2024 - 10:44,
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Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatların eylül ayından bu yana yüzde 150 artmasına veliler tepki gösterdi.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin yemekhanesinde geçen yıl 3 çeşit yemek 16 liradan 2023-2024 yılı öncesi 39,45 lira olarak belirlenmişti. Bu duruma veliler tepki gösterirken, okul yönetimi fiyatları 21,45'e çekti. Ardından yeni yıl itibariyle fiyatların 52,25 kuruşa çıkarken, bu duruma veliler tepki gösterdi. Yüzde 150'lik zam sonrası fiyatı yüksek bulun veliler bu duruma valiliğin bir çözüm bulmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, 15 Temmuz, Beşiktaş, Bilecik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatları yüzde 150 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatları yüzde 150 arttı - Son Dakika
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