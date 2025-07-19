Bilecik'te Metruk Evde Yangın Çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nezati Uymaz'a ait metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye ekibi ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 arazöz sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda komşu evlere sıçramadan söndürüldü. Metruk evin kepçe yardımı ile yıkıldığı öğrenildi. - BİLECİK