Bilecik'te Midibüs-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Bilecik'te Midibüs-Otomobil Kazası

Bilecik\'te Midibüs-Otomobil Kazası

Bilecik'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yolcu yoktu.

19.12.2024 15:02
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Bilecik'te bir midibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir- Bursa karayolu Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bursa istikametine seyir halindeki Ahmet Ç., idaresindeki 11 TC 778 plakalı minidüs kavşaktan dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen Barış T., idaresindeki 16 ALF 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında midibüste devrilirken, 16 ALF 645 plakalı otomobil sürücüsü Barış T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen midibüste yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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