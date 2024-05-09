Bilecik'te Motorlu Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motorlu Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik\'te Motorlu Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'in Tepebaşı mevkiinde seyir halinde olan bir motorlu motosiklet, önünde seyir halinde bulunan bir otomobile arkadan çarptı. Kazada motorlu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

09.05.2024 11:34
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Bilecik'te seyir halinde otomobile arkadan çarpan motorlu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Evren G. idaresindeki 11 ABY 736 plaka motorlu bisiklet, Tepabaşı kavşağı geçinde önünde seyir halinde bulunan Bayram D. idaresindeki 48 N 0216 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yere düşen motorlu bisiklet sürücüsü Evren G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motorlu Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Motorlu Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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