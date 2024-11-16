Bilecik'te Motosiklet Denetimi: 81 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Denetimi: 81 Bin TL Ceza

Bilecik\'te Motosiklet Denetimi: 81 Bin TL Ceza

Bilecik'te yapılan denetimlerde 42 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 22 sürücüye ceza kesildi.

16.11.2024 11:27
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 42 araç ve sürücüsü denetlendi.

Bilecik-Eskişseih karayolu Tugay Kavşağı mevkiiinde yapılan denetim kapsamında 22 araç sürücüsüne toplamda 81 bin 71 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 2 sürücüye zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamak, 3 sürücüye sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, 8 sürücüye kask takmamak, 8 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Denetimi: 81 Bin TL Ceza - Son Dakika

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