Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Tepebaşı Kavşağı'ndan Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halindeki 11A BH 340 plaka motosiklet sürücüsü Furkan E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan motosiklet devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan Gizem Nur Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK