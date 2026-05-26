Gölpazarı\'nda motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Gölpazarı-Yenipazar Karayolu Dumanlar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Ö. idaresindeki 11 ACS 985 plakalı motosiklet, Gölpazarı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK