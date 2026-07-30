Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Bozüyüklü motosiklet sürücüsü Emrah Ş., kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Mezitler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Ş. idaresindeki 11 ABY 562 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emrah Ş., kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hastanede yapılan muayenede sürücünün sağ kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Bilecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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