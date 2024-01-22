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Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde olan bir motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Motosikletin arka tekerinin zincir atması nedeniyle dengesini kaybeden sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik\'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
22.01.2024 - 13:08,
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkisinden Teyfikbey Caddesine seyir halindeki 11 ABH 340 plakalı motosiklet sürücüsü Z.M.A. arka tekerinin zincir atıp kitlenmesi sonucu dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Tepebaşı, Bilecik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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