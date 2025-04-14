Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde tescilsiz motosikletiyle seyir halindeki M.U. (15) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet olun sağında park halinde bulunan 11 ABS 424 plakalı araca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.U. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK