Bilecik\'te Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza; Bilecik- Bozüyük karayolu Şehir Mezarlığı karşısında dün gece meydana geldi. 45 AOZ 203 plakalı motosikleti sürücüsü Mehmet Ali Kuptan, Bilecik Şehir Mezarlığı girişi karşısında virajı alamayıp orta refüje çıkarak yön işaret levhasına çarptı. Ardından duramayan motosiklet, yine orta refüjdeki ağaca çarparak, durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Kuptan ağır yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalendin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK