Bilecik\'te Öğrenciler Trafik Eğitim Parkı\'nda Eğlendi ve Öğrendi

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Bilecik'te 51 öğrenci Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda etkinliğe katılarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında; Özel bir okulda 51 öğrenciye Çocuk trafik Eğitim Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Çocuklar bu etkinlik ile hem eğlendi hem de öğrendi. Trafik kuralları başta olmak üzere, yaya hakları, saygı, empati gibi önemli davranışların üzerinde duruldu. Uygulamalı eğitimler ile çocuklar akülü araç kullanarak deneyimlerde bulundu.

Ardından ekipler Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı ve 7 adet işyerini ziyaret ederek vatandaşları 'Dolandırıcılık, İletişim Yolu ile Dolandırıcılık ve Genel Güvenlik' konularında bilgilendirerek broşür dağıtımında bulundu. - BİLECİK