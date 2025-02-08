Bilecik\'te Okul Çevrelerine Denetim

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim ve faaliyet gösterdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca; okul çağındaki çocuk ve gençleri, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amacıyla okulların çevresi adeta kuş uçurtmuyor. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında; 33 ekip, uygulama noktasında 43 ekip ve 96 personel icra edildi. Faaliyet sonucunda 541 şahıs, 16 okul ve çevresi, 22 okul servis aracı, 13 metruk bina, ve 36 işyeri kafe, kahve, oyun salonu, içki bayi ve benzeri yer kontrol edildi.

Uygulama esnasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bilgilendirildi. - BİLECİK