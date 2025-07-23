Bilecik'te etkisini hızla sürdüren orman yangınında bir itfaiye aracı kül olurken, itfaiyeciler canları zor kurtardılar.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını dabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınırken, öğleden sonra Kazancı köyü mevkisinde alevlerin yükselmesiyle yeniden büyüdü. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, yangının yaklaştığı ilçeye bağlı Selçik köyü boşaltılıyor.
İftariye aracı kül oldu
Borça Köyü'ndeki yangına destek için gelen Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesine ait itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Alevler bir anda aracı sararken, içindekiler kendilerini zor dışarı attılar. Araç tamamen alevlere teslim olurken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Orman Yangını İtfaiye Araçlarını Tehdit Etti - Son Dakika
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