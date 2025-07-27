Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Bekdemir köyünde dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı. Yangını fark eden köy halkı durumu ekiplere bildirdiler. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bugün ise ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yapıyor. - BİLECİK