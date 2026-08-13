Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te 3 saat önce başlayan orman yangınında 100 dönümlük alan kül olurken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Taşçı ve Akkaya mevkilerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bugün öğleden sonra Habaş Gaz Dolum Fabrikası arkasında elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler mermer fabrikalarının bulunduğu Taşçı mevkiine hızla ilerlerken, 4 helikopter, 4 su tankeri, 15 arasöz, 5 itfaiye aracı havan ve karadan müdahale etti. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlenen bölgelerde söndürme işlemi devam ediyor.

Öte yandan alevlerin Bilecik-Sakarya kara yoluna yakın bir yerde olması nedeniyle yol kısa süreli araç trafiğe kapatılırken, ardından jandarma tarafından kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.