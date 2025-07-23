Bilecik\'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Bilecik'te bu sabah itibariyle kısmen kontrol altına alınan orman yangını öğleden sonra yeniden alevlendi.

Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bölgede incelemeler yaparak, "Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kazancı köyü mevkiinde alevler yükseldi

Bugün saat 14.30 civarında bölgede Kazancı köyü mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Alevlerin daha önce boşaltılan akaryakıt istasyonuna yaklaştığı öğrenilirken, bölgede geniş çaplı önlem alındı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. - BİLECİK