Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden 32 Evler Sokağa dönüş yapan Burhan C. idaresindeki 11 ABM 385 plakalı otomobil, arkasında seyir halinde bulunan Tevfik Talha Y. idaresindeki 11 ABN 363 plaka sayılı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücüde yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK