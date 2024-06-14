Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.06.2024 10:53
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden 32 Evler Sokağa dönüş yapan Burhan C. idaresindeki 11 ABM 385 plakalı otomobil, arkasında seyir halinde bulunan Tevfik Talha Y. idaresindeki 11 ABN 363 plaka sayılı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücüde yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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