Bilecik\'te Otomobil Kazası: Yaralı Yok

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez sanayi rampasında kent merkezine seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralı olmazken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü. - BİLECİK