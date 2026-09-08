Bilecik\'te otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü düşüp yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile vurmamak için manevra yaparak dengesi kaybederek düşerken, hastanelik oldu.

Kaza; Bilecik merkez ile Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü İ.E.Y., park halinden yola çıkmak isteyen S.K idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. O esnada kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.