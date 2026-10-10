Bilecik'te parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay cezalı şahıs annesinin evinde yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay cezalı şahıs annesinin evinde yakalandı

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Bilecik\'te parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay cezalı şahıs annesinin evinde yakalandı
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Bilecik'te parada sahtecilik suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerce yakalandı. Hürriyet Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığı belirlenen şahıs, hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama emri nedeniyle Bilecik M Tipi Cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen saha çalışmaları kapsamında hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin takibine girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonrasında şahsın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde annesine ait ikamette saklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan da yakalama emri bulunan M.G. isimli şahıs ekiplerce Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaHürriyetBilecikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay cezalı şahıs annesinin evinde yakalandı - Son Dakika
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