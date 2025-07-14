Bilecik'te park halinde iken bir anda yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede söndürüldü.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bir market önünde park halinde bulunan 11 ABF 195 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi ait itfaiye ekipleri, yangın kısa sürede söndürüldü.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, ekipler soğutma çalışmaları sonrası bölgeden ayrıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Park Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı - Son Dakika
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