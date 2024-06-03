Bilecik'te eğitim gören 250 polis adayı uyuşturucuyla mücadelede kullanılan uygulamalar hakkında bilgilendirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 250 polis adayına uyuşturucuyla mücadeleye karşı eğitim verildi.
Verilen eğitimde; 'Narvas Projesi', 'Narko rehber', 'Uyuma' uygulamaları ve 'narkotikpolisianne.com' web sitesi hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. - BİLECİK
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