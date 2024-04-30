Bilecik'te Radar Denetiminde 182 Araç ve Sürücüye 319 Bin 473 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Radar Denetiminde 182 Araç ve Sürücüye 319 Bin 473 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Radar Denetiminde 182 Araç ve Sürücüye 319 Bin 473 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radar Özel Denetimi Uygulaması'nda 182 araç ve sürücüye toplamda 319 bin 473 TL trafik idari para cezası uygulandı. Hız ihlali yapan 127 araç sürücüsünün tescil plakasına 225 bin 71 TL, 55 araç sürücüsünün sürücü belgesine ise 94 bin 402 TL ceza kesildi.

30.04.2024 11:18
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Bilecik'te yapılan Radar Özel Denetim Uygulamasında 182 araç ve sürücüsüne toplam 319 bin 473 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince 'Radar Özel Denetimi Uygulaması' gerçekleştirildi. Hız ihlali yaptığı tespit edilen 127 araç sürücüsünün tescil plakasına 225 bin 71 TL, 55 araç sürücüsünün sürücü belgesine 94 bin 402 TL olmak üzere 182 araç ve sürücüsüne 319 bin 473 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Radar Denetiminde 182 Araç ve Sürücüye 319 Bin 473 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Radar Denetiminde 182 Araç ve Sürücüye 319 Bin 473 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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