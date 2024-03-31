Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik\'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemi sorunsuz başlarken, bir partinin sandık müşahidi Oğuz Kaya baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederek tedavi etti.

31.03.2024 15:48
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Bilecik'te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan şahıs baygınlık geçirilen, şahısa 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sabah 08.00'de oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle sorunsuz olarak başladı. Sabah 09.20 sularında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli şahıs baygınlık geçirdi. Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, şahsın tansiyonu düştüğü öğrenildi. Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi - Son Dakika

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