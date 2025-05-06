Bilecik\'te Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bilecik'te seyir halindeyken alev alan araçta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; -Bursa-Yenişehir-Bilecik karayolunsa seyir halindeki Ahmet E. idaresindeki 16 UB 083 plakalı otomobilin motor kısmından Pelitözü mevkii geldiği esnada dumanlar çıkmaya başladı. Aracından çıkan dumanları gören sürücü aracı hemen yolun sağ tarafına çekerken, ilk müdahaleyi kendi. Yaptı. Dumanlar bir anda aleve dönüşürken, oluşan yangını Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürdü.

Yaşanan yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK