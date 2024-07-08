Bilecik'te seyir halindeki motosiklet kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 ABD 985 plakalı motosikleti sürücüsü M.H.O.'ya, iddiaya göre seyir halindeki başka bir otomobil çarpıp, olay yerinden kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK