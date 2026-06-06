Bilecik\'te Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Bilecik'te jandarma ekiplerince 5 ayır adrese yaptığı eş zamanla baskında 39 bin 430 adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölpazarı ilçesinde takibe aldıkları bir işyerini sigara kaçakçılığına yönelik takibe aldı. Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birilikte ortak bir operasyon yapan ekipler, T.Ş. isimli şahsa ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptın. Yapılan operasyonda 39 bin 430 adet dolu, 3 bin 800 adet boş makaron ve 90 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BİLECİK