Bilecik\'te TDP ekipleri esnafa dolandırıcılık uyarısı yaptı, vatandaşa broşür dağıttı

Bilecik'te polis ekiplerince esnafa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki iş yerlerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Esnaf ve vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere dolandırıcılık yöntemleri, genel güvenlik ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Öte yandan, polis ekipleri, "Farkında olun, tedbirinizi alın; güvenliğinize sahip çıkın" mesajı verdi.