Bilecik'te Karasu Deresine uçan tır sürücüsü hayatını kaybetti
BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır Karasu Deresine uçarken, sürücüsü hayatını kaybetti.
Bilecik- Sakarya D-650 karayolunda seyir halindeki 34 DPR 250 plakalı tır sürücüsü Yusuf Aydın, Vezirhan Beldesi Etmangal Mevkiine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla atarak, Karasu Deresine devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge trafik polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Araç dereden çekici yardımı çıkartılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?