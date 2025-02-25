Bilecik\'te Tır Yangını: İtfaiye Anında Müdahale Etti

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Bilecik'te seyir halinde lastiği bir anda tutuşan tır, itfaiyenin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik- Sakarya karayolu üzerinde seyir halindeki Osman A. idaresindeki 11 DM 415 plakalı silis kum yüklü tır, Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelmeden arka sağ tekerliği tutuşmaya başladı. Alevleri gören sürücü aracı hemen yolun sağ tarafına çekti. Yangına ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevlerin araca sıçramadan söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken polis Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolunda geniş çaplı önlem aldı.

Öte yandan duran trafik yangın tamamen söndürüldükten sonra kontrollü bir şekilde yerilmeye başlandı. - BİLECİK