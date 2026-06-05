Bilecik'te Toprak Kayması Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Toprak Kayması Tehlikesi

Bilecik\'te Toprak Kayması Tehlikesi
05.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te inşaat alanında toprak kayması tehlikesi nedeniyle bir ev tahliye edildi.

Bilecik'te temel kazısı yapılan bir inşaat alanı kenarında bulunan tek katlı müstakil ev toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir ev yapımı için temel çalışmasına başlayan bir inşaat firması çalışması sırasında bir toprak kayması yaşandı. Olay yerine hemen zabıta ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alanda incelemeler yaptı. Yaşanan kayma sonucu Kırklar 2 Sokak üzerine bulunan evde bir zarar meydana gelmezken, muhtemel bir büyük kayma sonucu evin yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tek katlı müstakil ev boşaltıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Toprak Kayması Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:39:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilecik'te Toprak Kayması Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.