Bilecik'te Trafik Denetimi: 35 Sürücüye Cezalar Kestik - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimi: 35 Sürücüye Cezalar Kestik

Bilecik\'te Trafik Denetimi: 35 Sürücüye Cezalar Kestik

Bilecik'te yapılan denetimlerde 35 sürücüye toplam 30 bin 678 TL ceza uygulandı.

13.11.2024 11:05
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Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor.

Bir haftalık denetim kapsamında; kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 678 TL trafik idari para cezası uygulandı. 19 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak', 8 araç sürücüsüne 'Gece Sis Farlarını Sisli Havalar Dışında Yakmak', 7 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ise 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek' suçlarından ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı; "7 gün 24 saat görev başında her ortamda suç ve suçluyla mücadele ediyoruz. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimi: 35 Sürücüye Cezalar Kestik - Son Dakika

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