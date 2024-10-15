Bilecik\'te Trafik Denetimi: 434 Bin TL Ceza Kesildi

3.Sayfa

Bilecik'te trafik ekiplerince 1 günde 621 araç ve sürücüsü denetimi yapılırken, 434 bin 529 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il genelinin çeşitli uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 621 araç ve sürücüsü durduruldu. Yapılan denetimlerde 235 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 434 bin 529 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK