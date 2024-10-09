Bilecik\'te Trafik Denetimi: 89 Araç Cezalandırıldı

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Bilecik'te trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 89 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Son zamanlarda Bilecik Emniyet Bölge Trafik Müdürlüğünün yürüttüğü Trafik denetleme ara vermeden devam ediyor. Alınan bilgilere göre; Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında çeşitli sebeplerden 89 araç ve sürücüsüne toplam 207 bin 55 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK